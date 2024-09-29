Россиян предупредили об опасных веществах в 65 процентах косметики

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Россиян предупредили о вредных веществах в 65% косметики. Об этом пишут РИА Новости. Национальный союз защиты прав потребителей провел исследование и выяснил, что в 65% косметики, продающейся в России, содержатся вредные для здоровья вещества. При этом в 76% случаев на упаковке нет информации о противопоказаниях.

В списке запрещенных веществ, которых насчитывается 1680, доказано, что они могут нанести вред. Разрешено использовать только 332 вещества.

Эксперты обнаружили, что каждый пятый продукт продается с истекшим сроком годности или без его указания. Основная проблема — отсутствие информации о составе на русском языке: 90% продукции содержит состав на латинице, с аббревиатурами химических веществ. Треть косметики вообще не содержит информации об ингредиентах.

Производители часто не указывают состав на русском, чтобы скрыть вредные компоненты и предотвратить возможность самостоятельного изготовления косметики покупателями из доступных и дешевых ингредиентов.

Национальный союз защиты прав потребителей предлагает ввести обязательную маркировку косметики, по аналогии с парфюмерией, что помогло бы сократить количество нарушений более чем в три раза.