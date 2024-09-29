В Сыктывкаре введут режим ограничения движения большегрузов

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре ограничат движение большегрузного транспорта. Об этом сообщает МКП "Дорожное хозяйство". С 21 октября по 19 ноября 2024 года в Сыктывкаре вводится режим ограничения движения для большегрузного транспорта. Согласно новым правилам, допускается движение только тех транспортных средств, нагрузка на ось которых составляет от 5 до 10 тонн.

Данная мера принята с целью защиты муниципальных автомобильных дорог от преждевременного износа и обеспечения безопасности дорожного движения для всех участников. Ожидается, что это ограничение позволит продлить срок эксплуатации дорожного покрытия и снизить риски аварийных ситуаций, связанных с перегрузкой транспортных средств.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками грузов на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», настоятельно рекомендуется пересмотреть свои логистические схемы. Им следует использовать транспортные средства, соответствующие новым разрешенным нормам массы. Данный подход не только поможет в сохранении инфраструктуры города, но и будет способствовать улучшению экологической обстановки за счёт меньшего количества выбросов от менее тяжёлого транспорта.