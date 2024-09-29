В Сыктывкаре на одной из улиц благоустроили пешеходную зону

Фото со страницы Владимира Голдина

В Сыктывкаре завершены работы по благоустройству пешеходной зоны на улице Петрозаводской. Об этом сообщает мэр города Владимир Голдин. Для улучшения удобства и безопасности горожан был обустроен новый, современный тротуар, который простирается от улицы Лыткина до Октябрьского проспекта. Это значительное преобразование стало возможным благодаря инициативе «Формирование комфортной городской среды», направленной на создание более удобных и привлекательных городских пространств.

На общественной территории проведено комплексное обустройство, включающее не только ремонт тротуара, но и прокладку водоотводных лотков, что существенно улучшит дренажную систему и предотвратит образование луж и затоплений. Особое внимание уделено созданию зон для отдыха: установлены уютные навесы, удобные скамейки, урны для мусора и велопарковки, что делает новый тротуар не только функциональным, но и приятным местом для прогулок и активного отдыха. Кроме того, вся зона была оснащена современным освещением, что значительно повысит безопасность в вечернее и ночное время.