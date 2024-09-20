Бесплатный гастрогид МТС будет сопровождать жителей Коми в поездке в Кировскую область

Цифровая экосистема МТС проанализировала туристический поток в Кировскую область: почти половину всех поездок в первом полугодии 2024 года совершали жители соседних регионов, а в лидерах оказались жители Республики Коми (16% от турпотока). По данным аналитиков МТС Travel, в топ-3 интересов путешественников, наряду с достопримечательностями и локальными маршрутами, входит гастрономия. Теперь туристы могут подобрать для себя кафе и рестораны в Кирове с помощью бесплатного цифрового гастрогида.

Цифровая экосистема МТС запустила цифровой гастрономический путеводитель по вятской кухне от сервиса путешествий МТС Travel, расскажет о популярных ресторанных локациях Кировской области, а также раскроет особенности местной кухни. В путеводителе собраны свыше 50 ресторанов и кафе Кирова разной ценовой категории, которые были отобраны с помощью инструментов Big Data и искусственного интеллекта на основе отзывов пользователей.