Бесплатный гастрогид МТС будет сопровождать жителей Коми в поездке в Кировскую область
- 12:15 20 сентября
- 6+
- Александра Клюенкова
Цифровая экосистема МТС проанализировала туристический поток в Кировскую область: почти половину всех поездок в первом полугодии 2024 года совершали жители соседних регионов, а в лидерах оказались жители Республики Коми (16% от турпотока). По данным аналитиков МТС Travel, в топ-3 интересов путешественников, наряду с достопримечательностями и локальными маршрутами, входит гастрономия. Теперь туристы могут подобрать для себя кафе и рестораны в Кирове с помощью бесплатного цифрового гастрогида.
Цифровая экосистема МТС запустила цифровой гастрономический путеводитель по вятской кухне от сервиса путешествий МТС Travel, расскажет о популярных ресторанных локациях Кировской области, а также раскроет особенности местной кухни. В путеводителе собраны свыше 50 ресторанов и кафе Кирова разной ценовой категории, которые были отобраны с помощью инструментов Big Data и искусственного интеллекта на основе отзывов пользователей.
Гастрогид расскажет о местных специалитетах: с чем лучше пробовать вятскую губницу, в чём особенность вятских рыжиков, как правильно готовить блины с припёком и где отведать хрустящих истобенских огурцов. Здесь можно найти рестораны аутентичной вятской кухни, локации с видом на город и реку Вятку, атмосферные места для завтраков, подборку лучших пельменных и вареничных, точки для быстрого перекуса, а также подборки винных и пивных баров. Также из путеводителя можно узнать о региональных гастрофестивалях.
По данным МТС Travel, количество бронирований в Кирове за первое полугодие увеличилось на 3%, причём больше половины из них совершили деловые туристы. Ровно 50% всех поездок в Кировскую область совершали жители соседних регионов, а лидером по турпотоку в регион стали жители Республики Коми (16% от турпотока). Москвичи и жители Московской области обеспечивают 12% поездок в регион, жители Татарстана — 8%, Удмуртии — 7% и Нижегородской области — 6%.
Гастрономический путеводитель по вятской кухне доступен абонентам всех операторов по ссылке. Гастрогиды от МТС Travel, помимо Кирова, уже запущены в Калининграде, Владивостоке, Красноярске, Петропавловске-Камчатском и Самаре, а до конца 2024 года они появятся в Казани, Новосибирске и Екатеринбурге.