Стало известно, будут ли рейсы в Египет и Турцию из Сыктывкара в следующем турсезоне
- 16:45 19 сентября
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- Инесса Богатая
Выяснилось, сохраняться чартерные вылеты из Сыктывкара в Турцию и планируются ли рейсы в Египет в следующем году. На этот вопрос ответил зампредседателя правительства Коми, министр экономического развития Евгений Мазур в ходе прямой линии.
"Мы планируем продолжить чартерные рейсы в Турцию и в 2025 году, и в данный момент собираем данные от всех турагентств, предлагающих поездки по этому направлению, чтобы оценить спрос. Вопрос об организации рейсов в Египет в настоящее время не рассматривается", - сообщил Евгений Мазур.
Отметим, согласно опросу среди жителей Сыктывкара, Турция, Египет и Таиланд являются самыми востребованными направлениями для заграничного отдыха. Они одни из наиболее популярных мест, где респонденты намерены провести осенний отпуск.
Напомним, неработающие пенсионеры могут раз в два года вернуть сумму за дорогу в отпуске.