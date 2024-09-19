Стало известно, будут ли рейсы в Египет и Турцию из Сыктывкара в следующем турсезоне

Выяснилось, сохраняться чартерные вылеты из Сыктывкара в Турцию и планируются ли рейсы в Египет в следующем году. На этот вопрос ответил зампредседателя правительства Коми, министр экономического развития Евгений Мазур в ходе прямой линии.

"Мы планируем продолжить чартерные рейсы в Турцию и в 2025 году, и в данный момент собираем данные от всех турагентств, предлагающих поездки по этому направлению, чтобы оценить спрос. Вопрос об организации рейсов в Египет в настоящее время не рассматривается", - сообщил Евгений Мазур.