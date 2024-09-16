В Коми ищут 66-летнего мужчину с бородой и зелено-карими глазами
- 13:16 16 сентября
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- Инесса Богатая
В Сосногорске пропал мужчина 66 лет. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Коми в социальных сетях.
По информации отряда, с 20 августа волонтеры ведут поиски Юрия Рыжикова, 1958 года рождения. Уже почти месяц о его местонахождении ничего не известно.
Приметы мужчины: рост 180 см, худощавый, седые волосы, зелено-карие глаза. Отличительная черта — борода. В день пропажи он был одет в темно-серый пиджак, черный свитер, темно-синие джинсы, черные ботинки.
“Лиза Алерт” просит предоставлять любую информацию о местонахождении Юрия по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по РФ) или 02.
Напомним, мы ранее сообщали, что в Коми около 40 волонтеров искали двоих потерявшихся грибников. Два пенсионера, одному из которых 85 лет, провели в лесу двое суток. В поисках участвовали местные жители и волонтеры.