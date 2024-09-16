В Коми ищут 66-летнего мужчину с бородой и зелено-карими глазами

Фото "Лиза Алерт"

В Сосногорске пропал мужчина 66 лет. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Коми в социальных сетях. По информации отряда, с 20 августа волонтеры ведут поиски Юрия Рыжикова, 1958 года рождения. Уже почти месяц о его местонахождении ничего не известно.

Приметы мужчины: рост 180 см, худощавый, седые волосы, зелено-карие глаза. Отличительная черта — борода. В день пропажи он был одет в темно-серый пиджак, черный свитер, темно-синие джинсы, черные ботинки.

“Лиза Алерт” просит предоставлять любую информацию о местонахождении Юрия по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по РФ) или 02.