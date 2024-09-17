С первыми заморозками кладу лист лавра на батарею — и живу без бед: вот что происходит — вся семья видит разницу

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Ранее мы писали: Холод нагрянет внезапно: Роман Вильфанд озвучил точные даты окончания летних дней Лавровый лист — это давняя специя, которая находит применение не только на кухне, но и в других областях жизни.

Скоро начнется отопительный сезон, а вместе с ним придет и проблема сухого воздуха в квартире. Оказывается, можно использовать теплоту батарей для улучшения домашней атмосферы.

Автор канала «Светская хроника» делится, что каждую зиму раскладывает на радиаторы лавровый лист. Эта простая хитрость помогает решить несколько задач в каждой комнате.

Когда лист нагревается, он начинает выделять эфирные масла, наполняя комнаты тонким, но приятным ароматом.

На кухне лавровый лист помогает убрать неприятные запахи, например, после жарки рыбы. В ванной комнате его аромат оказывает расслабляющее действие, а в гостиной он заменяет химические освежители воздуха натуральным средством. К тому же, пары лавра обладают дезинфицирующими свойствами и могут отпугивать вредителей, таких как пищевая и платяная моль, тараканы и муравьи.

По мнению автора, лучше всего использовать свежий лавровый лист. Свежие веточки можно купить в овощных лавках по невысокой цене. Они могут оставаться на батарее до полного высыхания.