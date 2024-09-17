Холод нагрянет внезапно: Роман Вильфанд озвучил точные даты окончания летних дней

Ожидается, что в 11 регионах России наступят заморозки, и температура воздуха ночью может опускаться до минус 5 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В частности, на Урале и юге Тюменской области температура может достигать минус 5 градусов. В Сибири, в Кемеровской области и Алтайском крае, прогнозируются заморозки до минус 2 градусов, а в Иркутской области — до минус 5 градусов. В Омской области заморозки до минус 5 градусов ожидаются в воскресенье и понедельник, что уже можно назвать настоящей зимней погодой.