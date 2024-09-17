Холод нагрянет внезапно: Роман Вильфанд озвучил точные даты окончания летних дней
- 09:20 17 сентября
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- Служба новостей
Ожидается, что в 11 регионах России наступят заморозки, и температура воздуха ночью может опускаться до минус 5 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В частности, на Урале и юге Тюменской области температура может достигать минус 5 градусов. В Сибири, в Кемеровской области и Алтайском крае, прогнозируются заморозки до минус 2 градусов, а в Иркутской области — до минус 5 градусов. В Омской области заморозки до минус 5 градусов ожидаются в воскресенье и понедельник, что уже можно назвать настоящей зимней погодой.
Кроме того, в южных районах Красноярского края и Тывы температура ночью опустится до минус 3 градусов. В южных районах Иркутской области ожидается сильный дождь. В воскресенье в Республике Алтай прогнозируется дождь с мокрым снегом и ветер до 25 м/с.
На Дальнем Востоке, в южной части Еврейской автономной области и в Хабаровском крае заморозки могут достигать 2 градусов, в Магаданской области — 3 градусов, а на юге Камчатского края — 2 градусов, пишет ТАСС.