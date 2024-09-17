Ребенок, что оказался под колесами авто по дороге в школу, попал в больницу с серьезными травмами

В Воркуте произошла авария, в которой школьник оказался под колесами автомобиля ВАЗ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Как пояснили в Управлении ГИБДД МВД по Республики Коми, инцидент произошел вчера, 16 сентября, около половины девятого утра. За рулем ВАЗ-2106 находился 63-летний водитель, что двигался по улице Лермонтова в сторону улицы Комарова, начиная свой путь от Кольцевой автодороги Воркуты. Рядом с домом №23 на улице Лермонтова водитель "шестерки" наехал на юного пешехода, что пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево относительно направления движения автомобиля.