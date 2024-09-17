Ребенок, что оказался под колесами авто по дороге в школу, попал в больницу с серьезными травмами
- 09:50 17 сентября
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- Татьяна Зубова
В Воркуте произошла авария, в которой школьник оказался под колесами автомобиля ВАЗ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Как пояснили в Управлении ГИБДД МВД по Республики Коми, инцидент произошел вчера, 16 сентября, около половины девятого утра. За рулем ВАЗ-2106 находился 63-летний водитель, что двигался по улице Лермонтова в сторону улицы Комарова, начиная свой путь от Кольцевой автодороги Воркуты. Рядом с домом №23 на улице Лермонтова водитель "шестерки" наехал на юного пешехода, что пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево относительно направления движения автомобиля.
В результате дорожно-транспортного происшествия 11-летний школьник, что шел на учебу, получил закрытый перелом бедренной кости со смещением. Медики скорой помощи экстренно доставили пострадавшего в больницу.
Напомним, ранее в Сыктывкаре за сутки под колесами авто пострадали сразу два велосипедиста, младшему из которых было семь лет.