В Сыктывкаре за день сразу два велосипедиста оказались под колесами авто

За последние 24 часа в Сыктывкаре дважды зафиксированы столкновения автомобилей с велосипедистами. Эту информацию подтвердили в УГИБДД МВД по Коми.

Первая авария случилась вчера, 10 сентября, в 10: 05. Водитель 1960 года рождения, находясь за рулем Kia Rio, следовал по улице Савина от улицы Заводской в сторону улицы Школьной. Вблизи дома номер 55 по улице Савина он допустил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате 57-летний велосипедист получил ушиб правого бедра и ссадины на конечностях. Госпитализация не потребовалась. Водитель имеет водительский стаж с 2009 года.