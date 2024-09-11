В Сыктывкаре за день сразу два велосипедиста оказались под колесами авто
- 09:00 11 сентября
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- Татьяна Зубова
За последние 24 часа в Сыктывкаре дважды зафиксированы столкновения автомобилей с велосипедистами. Эту информацию подтвердили в УГИБДД МВД по Коми.
Первая авария случилась вчера, 10 сентября, в 10: 05. Водитель 1960 года рождения, находясь за рулем Kia Rio, следовал по улице Савина от улицы Заводской в сторону улицы Школьной. Вблизи дома номер 55 по улице Савина он допустил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате 57-летний велосипедист получил ушиб правого бедра и ссадины на конечностях. Госпитализация не потребовалась. Водитель имеет водительский стаж с 2009 года.
Второй инцидент произошел несколькими часами позже, около двух часов дня. Водитель 1970 года рождения, управляя Toyota Camry, совершил наезд на велосипедиста при выезде с прилегающей территории дома номер 29 по улице Мира. Велосипедистом оказался 7-летний мальчик. Он пересекал проезжую часть по линии тротуара справа налево по направлению движения автомобиля. В результате ДТП ребенок получил ушиб предплечья. Госпитализация не потребовалась. Мальчик находился без сопровождения взрослых. В ведомстве добавили, что стаж водителя 30 лет.