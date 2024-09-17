В воркутинской больнице мужчина накинулся на полицейского с ножом

В Воркуте мужчина накинулся с ножом на полицейского прямо в приемном покое местной больницы. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Коми.

По информации ведомства, инцидент зафиксировали в январе. Сотрудники полиции обнаружили на улице мужчину без сознания. Его передали врачам скорой помощи и следовали вместе с ними для выяснения обстоятельств. В приемном покое больницы пациент, что пребывал в состоянии алкогольного опьянения, попытался нанести ножевые удары в голову и шею одному из полицейских. Агрессора бросился "успокоить" второй сотрудник полиции, тогда мужчина попытался ударить ножом и его. Тем не менее нападавшего обезоружили и связали.