В воркутинской больнице мужчина накинулся на полицейского с ножом
- 09:00 17 сентября
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- Татьяна Зубова
В Воркуте мужчина накинулся с ножом на полицейского прямо в приемном покое местной больницы. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Коми.
По информации ведомства, инцидент зафиксировали в январе. Сотрудники полиции обнаружили на улице мужчину без сознания. Его передали врачам скорой помощи и следовали вместе с ними для выяснения обстоятельств. В приемном покое больницы пациент, что пребывал в состоянии алкогольного опьянения, попытался нанести ножевые удары в голову и шею одному из полицейских. Агрессора бросился "успокоить" второй сотрудник полиции, тогда мужчина попытался ударить ножом и его. Тем не менее нападавшего обезоружили и связали.
Теперь мужчине предстоит ответить перед законом по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Его заключили под стражу. В качестве доказательств к делу приложены видеозаписи с видеорегистратора полицейского и камер наблюдения в приемном покое больницы.
В настоящий момент собраны необходимые доказательства, что позволило передать дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для окончательного рассмотрения.