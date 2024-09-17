Привлек пасынка к грабежу и убил пенсионерку: в Воркуте осудят городского рецидивиста

Воркутинец привлёк своего несовершеннолетнего пасынка в вооружённому нападению, в результате которого погибла пенсионерка. Детали страшного поступления рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2023 года неоднократно судимый 37-летний местный житель предложил своему пасынку, который не достиг возраста уголовной ответственности, совершить кражу имущества у пожилой женщины. Пока ребенок отвлекал пенсионерку, отчим проник в её квартиру и приступил к поискам ценностей. В какой-то момент злоумышленника заметила хозяйка квартиры. Мужчина напал на неё, избил и нанёс удар в грудь неустановленным колюще-режущим предметом. От полученного ранения женщина скончалась на месте. После убийства преступник забрал принадлежащее ей имущество. В деле также уточняется, что накануне убийства горожанин и его пасынок обокрали местный магазин.