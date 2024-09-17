В Усть-Куломе мужчина после лечения в реанимации попал на скамью подсудимых
- 08:30 17 сентября
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- Татьяна Зубова
В Усть-Куломском районе завершились слушания по делу об административном правонарушении, происшедшем в районной центральной больнице.
Как информирует пресс-служба судов Республики Коми, инцидент произошел 5 июля в период с 14: 00 до 15: 00. В реанимации местной больницы один из пациентов устроил "дебош". Он отпускал в адрес окружающих громкие, нецензурные высказывания, буйствовал, размахивал шваброй и игнорировал замечания персонала, чем провоцировал окружающих на ответную агрессию.
Медики вызвали полицию. После выяснения обстоятельств происшествия, мужчине предъявили обвинение в мелком хулиганстве. Его вину суд посчитал полностью доказанной. Судья, учитывая смягчающие обстоятельства в виде признательных показаний и отсутствие факторов, отягчающих административную ответственность, а также данные о личных качествах нарушителя, назначил бунтарю административный штраф в 500 рублей.
В ведомстве также отметили, что постановление уже вступило в полную законную силу.