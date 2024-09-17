Тепло и дождливо: погода в Коми 17 сентября
- 06:30 17 сентября
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- Татьяна Зубова
На территории Коми сегодня, 17 сентября, ожидается переменная облачность. Такой прогноз дали в ЦГМС Коми.
В ряде районов в ближайшие сутки пройдут кратковременные осадки, плюс есть вероятность грозы, а в ночные и утренние часы может образоваться туман. Ветер подует с юго-запада и запада, его скорость не превысит 5-10 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться в диапазоне +9…+14 градусов, днем значительно теплее — от +20 до +25 градусов. В Усинском районе, на северо-западе и крайнем северо-востоке региона температура днем составит +16…+21 градус.
Сыктывкарцев сегодня ждет очередной по-летнему тёплый день. В городе установится переменная облачность. При этом в ночные часы выпадет кратковременный дождь, и даже прогремит гроза, но днем будет сухо и солнечно. Ночью ветер подует с юго-запада и запада, его скорость не больше 1-3 метра в секунду, а днем он усилится до 5-10 метров в секунду. Ночью прохладно - около +12…+14 градусов, днем столбик термометра поднимется до отметки +23…+25 градусов.