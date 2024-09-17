Тепло и дождливо: погода в Коми 17 сентября

На территории Коми сегодня, 17 сентября, ожидается переменная облачность. Такой прогноз дали в ЦГМС Коми.

В ряде районов в ближайшие сутки пройдут кратковременные осадки, плюс есть вероятность грозы, а в ночные и утренние часы может образоваться туман. Ветер подует с юго-запада и запада, его скорость не превысит 5-10 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться в диапазоне +9…+14 градусов, днем значительно теплее — от +20 до +25 градусов. В Усинском районе, на северо-западе и крайнем северо-востоке региона температура днем составит +16…+21 градус.