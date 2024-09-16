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Жители Коми в среднем на оплату ЖКХ и топливо тратят почти шесть тысяч рублей

Жители Коми в среднем на оплату ЖКХ и топливо тратят почти шесть тысяч рублейФото из архива

В Республике Коми каждая семья в среднем тратит 5 956 рублей ежемесячно на жилищно-коммунальные услуги и топливо. Такие сведения приводит РИА Новости в рейтинге регионов по расходам населения на ЖКУ.

Согласно полученной информации, доля расходов на жилье и коммунальные услуги в 2023 году для среднестатистической семьи из Коми составила 11% от общих потребительских расходов. За год произошли изменения на -0, 7 процентных пункта.

Расходы на ЖКУ и топливо в Коми сопоставимы с затратами семей из Карелии и Самарской области.

Отметим, что самые высокие расходы на эти услуги в 2023 году имели жители Чукотского автономного округа — чуть более 9 тысяч рублей, а самые низкие — жители Астраханской области, около 3, 6 тысячи рублей.

Напомним, что ранее мы сообщали: в первые шесть месяцев 2024 года жителям Коми начислили 14, 1 млрд рублей за коммунальные услуги, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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