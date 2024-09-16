Жители Коми в среднем на оплату ЖКХ и топливо тратят почти шесть тысяч рублей

В Республике Коми каждая семья в среднем тратит 5 956 рублей ежемесячно на жилищно-коммунальные услуги и топливо. Такие сведения приводит РИА Новости в рейтинге регионов по расходам населения на ЖКУ.

Согласно полученной информации, доля расходов на жилье и коммунальные услуги в 2023 году для среднестатистической семьи из Коми составила 11% от общих потребительских расходов. За год произошли изменения на -0, 7 процентных пункта.