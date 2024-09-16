Жителям Коми за первые шесть месяцев 2024 года предъявили более 14 миллиардов рублей платежей за ЖКУ
- 19:00 16 сентября
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- Инесса Богатая
По данным ведомства, граждане погасили 92% начисленных сумм, а на конец июня долг по оплате ЖКУ достиг 15,4 млрд рублей.
Ресурсоснабжающие организации получили из бюджетов всех уровней 1,8 млрд рублей, из которых 89% пошли на покрытие убытков от регулируемых цен. В рамках социальной поддержки и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг начислили 1, 7 млрд рублей, что составляет 12% от общей суммы начислений.
Социальную поддержку получили 219,8 тысячи человек, причем в среднем на одного человека в месяц приходилось 1 033 рубля.
С января по июнь 2024 года жилищные субсидии получили 16 363 семьи, что на 11% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом 47% проживающих в таких семьях имели доход ниже прожиточного минимума. Средняя сумма субсидии на семью составила 3 065 рублей в месяц.