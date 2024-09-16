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Жителям Коми за первые шесть месяцев 2024 года предъявили более 14 миллиардов рублей платежей за ЖКУ

Жителям Коми за первые шесть месяцев 2024 года предъявили более 14 миллиардов рублей платежей за ЖКУФото из архива

По данным ведомства, граждане погасили 92% начисленных сумм, а на конец июня долг по оплате ЖКУ достиг 15,4 млрд рублей.

Ресурсоснабжающие организации получили из бюджетов всех уровней 1,8 млрд рублей, из которых 89% пошли на покрытие убытков от регулируемых цен. В рамках социальной поддержки и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг начислили 1, 7 млрд рублей, что составляет 12% от общей суммы начислений.

Социальную поддержку получили 219,8 тысячи человек, причем в среднем на одного человека в месяц приходилось 1 033 рубля.

С января по июнь 2024 года жилищные субсидии получили 16 363 семьи, что на 11% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом 47% проживающих в таких семьях имели доход ниже прожиточного минимума. Средняя сумма субсидии на семью составила 3 065 рублей в месяц.

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