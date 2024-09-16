Жителям Коми за первые шесть месяцев 2024 года предъявили более 14 миллиардов рублей платежей за ЖКУ

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По данным ведомства, граждане погасили 92% начисленных сумм, а на конец июня долг по оплате ЖКУ достиг 15,4 млрд рублей. Ресурсоснабжающие организации получили из бюджетов всех уровней 1,8 млрд рублей, из которых 89% пошли на покрытие убытков от регулируемых цен. В рамках социальной поддержки и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг начислили 1, 7 млрд рублей, что составляет 12% от общей суммы начислений.

Социальную поддержку получили 219,8 тысячи человек, причем в среднем на одного человека в месяц приходилось 1 033 рубля.