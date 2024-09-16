Смочите тампон и протрите подмышки – блокирует запах пота на весь день

Оказывается, обычная пищевая сода эффективно нейтрализует запахи, не уступая профессиональным дезодорантам. При этом раствор соды, приготовленный в домашних условиях, действительно не имеет запаха, в отличие от некоторых коммерческих средств.

Процесс изготовления натурального дезодоранта из соды очень простой и дешевый, ведь вам потребуется всего 1 столовая ложка этого продукта.