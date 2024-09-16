Ученый рассказал, где и как хранить свеклу, чтобы урожай не сгнил зимой

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Перед закладкой на хранение обрезают ботву, стряхивают лишнюю землю и просушивают, рассказал Николай Хромов Свекла – это популярный овощ, богатый витаминами и минералами. Осенью традиционно начинается сбор урожая и его заготовка на зиму. В каких условиях и при какой температуре хранить свеклу, чтобы она не сгнила зимой, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФНЦ им Мичурина Николай Хромов.

Когда собирать свеклу и как заготовить овощ на зиму Пожелтение и засыхание стеблей сигнализируют о готовности свеклы к уборке. Однако время сбора урожая зависит от региона и климатических условий.

Чтобы сохранить корнеплоды зимой, их необходимо правильно подготовить. Овощи следует вовремя собрать, обрезать ботву и просушить. При хорошей погоде свеклу можно сушить прямо на грядке, но не на почве, а на мешковине. Корнеплоды необходимо раскладывать в один слой, оставляя между ними пространство.

Мыть свеклу не рекомендуется – это сокращает срок хранения и создает условия для распространения грибной инфекции. Достаточно лишь снять почву, не повредив поверхность овоща.

Оптимальные условия хранения свеклы

Погреб считается самым подходящим местом для хранения свеклы. Корнеплоды там долго сохраняют свежесть, и их удобно использовать по мере необходимости.

Для длительного хранения ученый посоветовал температурный режим в пределах +1°C...+3°C и поддерживать влажность воздуха на уровне 80–90%. Если все условия соблюдены и корнеплоды здоровы, свекла может храниться до восьми месяцев, передает портал "Антонов сад".

Однако следует помнить о необходимости регулярно проверять состояние урожая, удаляя поврежденные экземпляры.

В чем хранят свеклу зимой

Свеклу можно хранить в опилках. Этот метод помогает сохранять свежесть урожая. При этом опилки должны быть влажными, пояснил специалист.

Если садовод выбирает для этих целей полиэтиленовые пакеты, важно убедиться, что у них отверстия для вентиляции. Это позволит избежать скопления конденсата, который может спровоцировать гниение свеклы.