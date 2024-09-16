В Сыктывкаре на реконструкцию Краснозатонского моста потратят более 600 миллионов рублей
- 16:30 16 сентября
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- Инесса Богатая
В столице Республики Коми намерены провести значительную реконструкцию Краснозатонского моста через реку Сысолу, на что из бюджета выделено 665, 3 миллиона рублей. Об этом информирует пресс-служба Губернатора региона.
Согласно предоставленной информации, длина моста достигает почти 348 метров. Реконструкция осуществляется в рамках создания туристско-рекреационного комплекса в поселке Выльтыдор. Исполнителем проекта является компания ООО "Смолдорстрой" из Смоленска.
На начальном этапе будет благоустроена объездная дорога, возведен наплавной мост и реконструирована проезжая часть. На эти работы выделено 507, 5 миллионов рублей. Подготовительные мероприятия начнутся до конца сентября, и завершение первого этапа планируется к 2025 году.
Во втором этапе, который будет проводиться в 2026 году, будет выполнен ремонт подмостовой зоны, опор моста и покраска пролетного строения, как сообщается в пресс-службе.
Следует отметить, что на выполнение этих задач выделено 157, 8 миллиона рублей.