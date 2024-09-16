В Сыктывкаре на реконструкцию Краснозатонского моста потратят более 600 миллионов рублей

В столице Республики Коми намерены провести значительную реконструкцию Краснозатонского моста через реку Сысолу, на что из бюджета выделено 665, 3 миллиона рублей. Об этом информирует пресс-служба Губернатора региона.

Согласно предоставленной информации, длина моста достигает почти 348 метров. Реконструкция осуществляется в рамках создания туристско-рекреационного комплекса в поселке Выльтыдор. Исполнителем проекта является компания ООО "Смолдорстрой" из Смоленска.