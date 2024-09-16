В Коми в районе усинского села нашли останки огромных доисторических мамонтов
- 16:00 16 сентября
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- Инесса Богатая
Ошеломительные находки были обнаружены усть-усинским краеведом Игорем Паниным. Об этом сообщает портал "Усинск.Новости".
По информации издания, коллекция краеведа пополнилась крупными костями, как предполагается, принадлежащими большому мамонту.
"Жители Усть-Усы Виктория и Анатолий Поповы сообщили мне о находке большой кости на берегу реки. Позже местный житель Иван Семяшкин указал на еще одну находку. Затем Анатолий Попов снова позвонил: в воде недалеко от берега найдена еще одна большая кость. Учитывая, что на этих берегах нередко находят останки древних животных, я не мог игнорировать эти сообщения. Вместе с сыном Сергеем мы отправились на квадроцикле по обмелевшему берегу и обнаружили две кости. Третья, самая крупная, лежала в воде в пяти метрах от берега. Потраченные время и силы были оправданы - находка потрясающая! Думаю, это лопатка большого мамонта", - рассказал Игорь Паншин.
Первые две кости уже находятся в краеведческом музее местной школы.
Найденные предметы обязательно будут показаны специалистам, чтобы определить их происхождение, затем они будут правильно оформлены и добавлены в фонд музея.
Позапрошлом году в Усть-Усе нашли восемь костей мамонтов, а в прошлом - фрагменты костей.
"В пополнении коллекции большую роль играют местные жители, сообщающие о найденных древностях. Огромное им спасибо за это! " - отмечает Игорь Паншин.
По мнению краеведа, это место могло быть неким кладбищем мамонтов (существует мнение, что мамонты, как и современные слоны, предчувствуя смерть, шли умирать в определенное место). Либо в этой местности могла быть топь, где животные погибали.