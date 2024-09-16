В Сыктывкаре мошенники обманули пенсионерку и украли у нее 120 тысяч рублей

В дежурную часть Управления МВД России по Сыктывкару обратилась 85-летняя жительница города с заявлением о краже 120 тысяч рублей с ее банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По информации ведомства, полицейские выяснили, что заявительнице позвонил неизвестный через мессенджер, представившись сотрудником энергосбыта, и предложил удобный способ автоматической передачи данных счетчиков. Мужчина объяснил, что для этого необходимо перейти по присланной им ссылке, нажать кнопку "скачать" и сообщить номер заявки из полученного смс для активации приложения.