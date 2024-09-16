В Сыктывкаре мошенники обманули пенсионерку и украли у нее 120 тысяч рублей
- 14:30 16 сентября
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- Инесса Богатая
В дежурную часть Управления МВД России по Сыктывкару обратилась 85-летняя жительница города с заявлением о краже 120 тысяч рублей с ее банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
По информации ведомства, полицейские выяснили, что заявительнице позвонил неизвестный через мессенджер, представившись сотрудником энергосбыта, и предложил удобный способ автоматической передачи данных счетчиков. Мужчина объяснил, что для этого необходимо перейти по присланной им ссылке, нажать кнопку "скачать" и сообщить номер заявки из полученного смс для активации приложения.
После того, как пенсионерка выполнила все указания незнакомца, с еп счета были списаны все накопленные средства.
По этому случаю полиция проводит проверку, результаты которой определят дальнейшие процессуальные действия.
МВД по Республике Коми настоятельно советует гражданам соблюдать осторожность, не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать сомнительные программы на мобильные устройства по рекомендациям незнакомцев, а также не разглашать свои личные данные и коды из смс.