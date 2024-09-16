В Коми в ближайшее время ожидаются грозы

Фото из архива

С 16 сентября в большинстве восточных и некоторых западных районов (кроме Усть-Цилемского, Ижемского и Удорского районов) предвидится гроза. Об этом сообщает филиал ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми". Штормовое предупреждение будет актуально до 20 часов.

Районы, которые могут быть затронуты: Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, Сыктывкар, Сысольский, Прилузский, Койгородский, Корткеросский, Воркутинский, Усинский, Интинский, Печорский, Ухтинский, Сосногорский, Вуктыльский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует жителям принять следующие меры предосторожности: Избегать туристических походов, выхода в леса и на водные объекты, а также воздержаться от поездок и участия в массовых мероприятиях. Если гроза застала на улице, нужно постараться зайти в ближайшее здание и плотно закрыть окна.

Также следует подготовить аварийное освещение, например, фонари и свечи. Убедиться, что мобильный телефон и внешние аккумуляторы заряжены. Стоит избегать высоких деревьев.