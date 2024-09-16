В Коми в ближайшее время ожидаются грозы
- 11:45 16 сентября
- 0+
- Инесса Богатая
С 16 сентября в большинстве восточных и некоторых западных районов (кроме Усть-Цилемского, Ижемского и Удорского районов) предвидится гроза. Об этом сообщает филиал ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми".
Штормовое предупреждение будет актуально до 20 часов.
Районы, которые могут быть затронуты: Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, Сыктывкар, Сысольский, Прилузский, Койгородский, Корткеросский, Воркутинский, Усинский, Интинский, Печорский, Ухтинский, Сосногорский, Вуктыльский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует жителям принять следующие меры предосторожности: Избегать туристических походов, выхода в леса и на водные объекты, а также воздержаться от поездок и участия в массовых мероприятиях. Если гроза застала на улице, нужно постараться зайти в ближайшее здание и плотно закрыть окна.
Также следует подготовить аварийное освещение, например, фонари и свечи. Убедиться, что мобильный телефон и внешние аккумуляторы заряжены. Стоит избегать высоких деревьев.
Напомним, при любой чрезвычайной ситуации нужно немедленно звонить в службу спасения по номеру "01". С мобильного телефона наберите "101" или "112". В Главном управлении МЧС России по Республике Коми также круглосуточно работает телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.