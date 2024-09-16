Всю жизнь стираем ошибочно: вот что нужно добавить в барабан - эффективнее отбеливателя

Фото из архива "Про Города"

Полотенца играют важную роль в любом доме, однако со временем они теряют свою свежесть и белизну. На счастье, есть множество проверенных народных методов, которые помогут вернуть полотенцам их первоначальный вид без больших финансовых затрат. Вот несколько эффективных способов отбеливания полотенец:

Кипячение с хозяйственным мылом: Натрите на терке хозяйственное мыло, добавьте его в кипящую воду, затем поместите полотенца в получившийся раствор на 15-20 минут. После этого тщательно прополощите полотенца в чистой воде.

Сода и нашатырный спирт: Смешайте 5 столовых ложек соды и 2 столовых ложки нашатырного спирта в 5 литрах воды. Замочите полотенца в этом растворе на 3-4 часа, а затем постирайте их обычным способом.

Горчичный порошок: Смешайте горчичный порошок с горячей водой до состояния кашицы, нанесите смесь на влажные полотенца и оставьте их на несколько часов перед стиркой.

Перекись водорода и нашатырный спирт: Добавьте по 2 столовые ложки перекиси водорода и нашатырного спирта в горячую воду, замочите полотенца в этом растворе на 30-60 минут, затем прополощите в холодной воде.

Растительное масло: В кипящую воду добавьте по 2 столовые ложки сухого отбеливателя, стирального порошка и растительного масла. Замочите полотенца в этом растворе на несколько часов, а затем постирайте.

Эти методы не только помогут избавиться от пятен и вернуть полотенцам белизну, но и продлят срок их службы. Каждый из этих способов эффективен по-своему и может подойти для различных типов загрязнений.