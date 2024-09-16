В Сыктывкаре иномарка сбила пятилетнего ребенка

В Сыктывкаре под автомобиль Hyundai попал ребенок. О подробностях дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе ГАИ по Республике Коми.

По информации Управления Госавтоинспекции по региону, происшествие случилось 15 сентября в 17:00 возле дома №1/11 на Сысольском шоссе. Так, 26-летний водитель автомобиля иномарки Hyundai Accent, ехал по дворовой территории и во время движения сбил ребенка, который перебегал проезжую часть с левой стороны на правую по ходу транспортного средства.