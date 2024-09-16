В Сыктывкаре иномарка сбила пятилетнего ребенка
- 10:45 16 сентября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре под автомобиль Hyundai попал ребенок. О подробностях дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе ГАИ по Республике Коми.
По информации Управления Госавтоинспекции по региону, происшествие случилось 15 сентября в 17:00 возле дома №1/11 на Сысольском шоссе. Так, 26-летний водитель автомобиля иномарки Hyundai Accent, ехал по дворовой территории и во время движения сбил ребенка, который перебегал проезжую часть с левой стороны на правую по ходу транспортного средства.
В результате аварии пятилетний мальчик получил ушиб правой ноги, к счастью, госпитализация несовершеннолетнему не потребовалась. Отметим, что на момент происшествия ребенок находился с родителями.
Госавтоинспекция в свою очередь напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Родители также обязаны следить за тем, чтобы их дети соблюдали ПДД.