Холод придет резко и без стука: Роман Вильфанд назвал точные даты окончания летней погоды
- 09:20 16 сентября
- 12+
- Служба новостей
Погода в Москве в конце сентября обещает быть прохладной, но с интересными отклонениями от нормы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что после 20 сентября температура в Москве не превысит 20 градусов. В основном, дневная температура будет составлять около 18-19 градусов, что все равно выше многолетних значений для этого времени года на 5-6 градусов.
Вода в Москве: от 14 до 19 градусов
Вильфанд также отметил, что температура воды в Московском регионе сейчас варьируется от 14 до 19 градусов. Средняя температура воды в сентябре составляет около 16.37°C, что делает купание некомфортным для неподготовленных людей.
Прогноз на конец сентября
Согласно прогнозам, температура в Москве в последние дни сентября будет колебаться в пределах 14-19 градусов днем и около 10 градусов ночью. Это подтверждает слова Вильфанда о том, что значительного превышения 20-градусной отметки ожидать не стоит, пишет pg12.ru.