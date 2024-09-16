Садовод рассказала, какие растения нельзя подкармливать золой

Фото из архива "Про Города"

Существуют растения, которым зола противопоказана Практически каждый дачник хотя бы раз использовал в своем огороде золу как в качестве подкормки, так и в качестве средства защиты от вредителей. Зола богата многими полезными элементами, которые необходимы растениям.

Однако далеко не каждая зола одинаково полезна, предупреждает садовод Светлана Городецкая. По ее словам, самая богатая элементами зола получается при сжигании травы, листьев, веток и коры. В ней содержится много калия. А если сжигать просто древесину, калия будет ощутимо меньше.

Важно помнить, что зола – мощный раскислитель почвы. Если ее вносить в землю в большом количестве, это приведет к тому, что грунт будет либо нейтральным, либо щелочным. А в таких условиях смогут расти далеко не все культуры, пишут "Аргументы и факты".

Городецкая напомнила, что щелочная среда может обострить болезни у растений. Самая популярная – парша картофеля.

Помимо этого, существуют растения, которым противопоказана зола в принципе. Это любители кислых почв: голубика, азалии, гортензии. Также золу не любит щавель.

Остальные растения можно подкармливать золой россыпью – сыпать ее на грядки или в приствольные круги. Кроме того, некоторые садоводы готовят настои. Обычно в 10 л воды разводят 150 г золы, а затем дают настояться двое суток. После этого на растение используют по 0,5 л настоя.

Готовят из золы и отвары: 150 г золы заливают 5 л воды и кипятят 30 минут. Затем в отвар добавляют еще 5 л воды и полностью остужают. Этот метод позволяет быстро напитать почву полезными веществами.