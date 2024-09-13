Житель Коми лишился BMW за повторное вождение авто в нетрезвом виде

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Вуктыльский городской суд вынес приговор местному жителю за повторное вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. По информации ведомства, водитель, которого ранее поймали за вождение в нетрезвом виде, вновь оказался за рулем в алкогольном опьянении. Событие произошло в июле 2024 года. Так, мужчина, управляя автомобилем BMW XI 325, был задержан сотрудником ГИБДД в Вуктыле.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину, дело было рассмотрено в особом порядке. Суд приговорил его к штрафу в размере 250 тысяч рублей и лишил права управлять транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев.

Автомобиль марки BMW, принадлежащий обвиняемому, был обращен в счет оплаты штрафа.