В Коми строительство моста через реку Печору планируют завершить в 2027-2029 годах

Завершение строительства моста через Печору в Коми планируется на 2027-2029 годы. Об этом сообщили в региональном минстрое.

По данным ведомства, стоимость проекта составляет 45 млн рублей. В настоящее время все инженерные исследования завершены, и идет подготовка проектной документации.