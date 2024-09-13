В Коми строительство моста через реку Печору планируют завершить в 2027-2029 годах
- 16:30 13 сентября
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- Инесса Богатая
Завершение строительства моста через Печору в Коми планируется на 2027-2029 годы. Об этом сообщили в региональном минстрое.
По данным ведомства, стоимость проекта составляет 45 млн рублей. В настоящее время все инженерные исследования завершены, и идет подготовка проектной документации.
Также стало известно, что финансирование из федерального бюджета в размере 0,4 млрд рублей запланировано на 2028 год, а из республиканского бюджета – 0,89 млрд рублей. Кроме того, отметим, что заявка на выделение средств на строительство объекта на 2026-2029 годы уже направлена в Федеральное дорожное агентство, которое ответило, что в 2026 году выделение средств невозможно.
Добавим, что министерство строительства Коми намерено продолжить усилия по получению финансирования в 2027 году.
Напомним, бывшие бойцы спецоперации смогут принять участие в выборах в Госсовет Коми.