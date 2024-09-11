В трех городах Коми трудинспекция выявила задержку зарплаты
- 20:15 11 сентября
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- Инесса Богатая
Инспекция труда Коми восстановила права сотрудников, которым не своевременно выплатили зарплату.
Согласно информации ведомства, одно из муниципальных унитарных предприятий в Воркуте получило предупреждения, после чего задолженность по заработной плате на сумму 587, 2 тыс. рублей была погашена. Права трех работников были восстановлены.
В Ухте задолженность по зарплате в сумме 5429, 67 тыс. рублей была выплачена сотрудникам одной из компаний в результате выполнения предписания. Восстановлены права 59 сотрудников.
Также в одной из компании в Усинске троим сотрудникам была выплачена задолженность по заработной плате в размере 202, 9 тыс. рублей.
Напомним, С начала года 97 иностранных граждан были выдворены из страны, при этом 8 из них были депортированы. В течение последней недели сотрудники полиции республики привлекли к ответственности 9 иностранцев за нарушения миграционных правил, сообщает МВД Коми.
Согласно информации ведомства, среди нарушителей оказался гражданин Азербайджана, нелегально находящийся в Усинске.