В трех городах Коми трудинспекция выявила задержку зарплаты

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Инспекция труда Коми восстановила права сотрудников, которым не своевременно выплатили зарплату. Согласно информации ведомства, одно из муниципальных унитарных предприятий в Воркуте получило предупреждения, после чего задолженность по заработной плате на сумму 587, 2 тыс. рублей была погашена. Права трех работников были восстановлены.

В Ухте задолженность по зарплате в сумме 5429, 67 тыс. рублей была выплачена сотрудникам одной из компаний в результате выполнения предписания. Восстановлены права 59 сотрудников.

Также в одной из компании в Усинске троим сотрудникам была выплачена задолженность по заработной плате в размере 202, 9 тыс. рублей.

Напомним, С начала года 97 иностранных граждан были выдворены из страны, при этом 8 из них были депортированы. В течение последней недели сотрудники полиции республики привлекли к ответственности 9 иностранцев за нарушения миграционных правил, сообщает МВД Коми.