Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сначала 2024 года МВД по Коми выдворили из РФ почти сто мигрантов

Сначала 2024 года МВД по Коми выдворили из РФ почти сто мигрантовФото из архива

За последнюю неделю сотрудники полиции республики привлекли к ответственности 9 иностранцев за правонарушения в области миграции, сообщает МВД Коми.

Так, по данным ведомства, среди нарушителей оказался гражданин Азербайджана, нелегально пребывающий в Усинске.

Добавим, что за неделю был депортирован один гражданин Таджикистана.

Отметим, что всего с начала года процедуре выдворения подверглись 97 иностранных граждан, причем 8 были депортированы.

Также подчеркнем, что полиция возбудила уголовное дело против гражданина Азербайджана, который при подаче документов на получение патента для работы представил поддельный сертификат о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ.

Напомним, в Коми кибермошенники смогли обмануть еще двоих местных жителей. Они украли у них более 35 тысяч рублей.

...

  • 0

Популярное

Последние новости