Сначала 2024 года МВД по Коми выдворили из РФ почти сто мигрантов
- 16:00 11 сентября
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- Инесса Богатая
За последнюю неделю сотрудники полиции республики привлекли к ответственности 9 иностранцев за правонарушения в области миграции, сообщает МВД Коми.
Так, по данным ведомства, среди нарушителей оказался гражданин Азербайджана, нелегально пребывающий в Усинске.
Добавим, что за неделю был депортирован один гражданин Таджикистана.
Отметим, что всего с начала года процедуре выдворения подверглись 97 иностранных граждан, причем 8 были депортированы.
Также подчеркнем, что полиция возбудила уголовное дело против гражданина Азербайджана, который при подаче документов на получение патента для работы представил поддельный сертификат о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ.
Напомним, в Коми кибермошенники смогли обмануть еще двоих местных жителей. Они украли у них более 35 тысяч рублей.