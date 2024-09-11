Сначала 2024 года МВД по Коми выдворили из РФ почти сто мигрантов

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За последнюю неделю сотрудники полиции республики привлекли к ответственности 9 иностранцев за правонарушения в области миграции, сообщает МВД Коми. Так, по данным ведомства, среди нарушителей оказался гражданин Азербайджана, нелегально пребывающий в Усинске.

Добавим, что за неделю был депортирован один гражданин Таджикистана.

Отметим, что всего с начала года процедуре выдворения подверглись 97 иностранных граждан, причем 8 были депортированы.

Также подчеркнем, что полиция возбудила уголовное дело против гражданина Азербайджана, который при подаче документов на получение патента для работы представил поддельный сертификат о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ.