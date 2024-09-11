В Коми кибермошенники украли у двоих мужчин 35 тысяч рублей
- 10:45 11 сентября
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- Инесса Богатая
Заключение сделок через интернет обернулось для жителей Сосногорска и Печоры утратой 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Так, по информации ведомства, пенсионер 1961 года рождения обратился в дежурную часть Сосногорска, заявив о краже денег с его банковской карты. Мужчина объяснил, что разместил объявление о продаже колес на популярном интернет-ресурсе. Неизвестный связался с ним, выразив желание купить товар, и предложил установить приложение для быстрой и безопасной оплаты. Затем он отправил мужчине ссылку, попросив ввести банковские реквизиты и код из смс.
Таким образом мошенник обманным путем похитил около 16 тысяч рублей. Пропажа обнаружилась спустя некоторое время, когда потерпевший заметил сообщения о транзакциях, а телефон "покупателя" оказался недоступен.
Второй случай произошел в Печоре. 45-летний местный житель также стал жертвой кибермошенников. На сайте объявлений неизвестный убедил его оформить покупку колес, заверив, что товар будет отправлен после оплаты по указанным реквизитам. Получив более 29 тысяч рублей, злоумышленник прекратил связь.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.