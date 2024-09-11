В Коми кибермошенники украли у двоих мужчин 35 тысяч рублей

Заключение сделок через интернет обернулось для жителей Сосногорска и Печоры утратой 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Так, по информации ведомства, пенсионер 1961 года рождения обратился в дежурную часть Сосногорска, заявив о краже денег с его банковской карты. Мужчина объяснил, что разместил объявление о продаже колес на популярном интернет-ресурсе. Неизвестный связался с ним, выразив желание купить товар, и предложил установить приложение для быстрой и безопасной оплаты. Затем он отправил мужчине ссылку, попросив ввести банковские реквизиты и код из смс.