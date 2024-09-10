Один из городов Коми уже четвертый год подряд подтверждает высокое качество управления финансами
- 16:45 10 сентября
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- Инесса Богатая
В Министерстве финансов Коми подвели итоги годового мониторинга качества управления бюджетами муниципалитетов за 2023 год. Глава Коми Владимир Уйба опубликовал результаты в своих социальных сетях.
В рамках мониторинга оценивается соблюдение ключевых требований российского бюджетного законодательства, а также принципы достоверности, сбалансированности и прозрачности. Дополнительно учитываются отсутствие просроченной задолженности, оптимизация затрат на административный и вспомогательный персонал, соответствие целевым показателям средней зарплаты для определённых категорий работников, эффективное управление закупками и финансовые связи между районами и поселениями.
По итогам мониторинга, муниципалитетам присваиваются степени качества управления финансами: высокая (первая), надлежащая (вторая) и ненадлежащая (третья).
Результаты за 2023 год демонстрируют положительную динамику по сравнению с 2022 годом. Так, число муниципалитетов с ненадлежащим качеством уменьшилось с 9 до 6, а количество муниципалитетов, соблюдающих бюджетные ограничения по дефициту и муниципальному долгу, возросло с 12 до 16. Впервые с 2012 года отсутствуют превышения предельного объёма муниципальных займов. Кроме того, впервые с 2020 года большинство муниципалитетов выполнили свои обязательства по соглашениям с Минфином республики в полном объёме. К 1 января 2024 года большинство муниципалитетов полностью погасили просроченную задолженность. Показатели достоверности, сбалансированности и открытости местных бюджетов традиционно остаются на высоком уровне.
Высшая степень качества присвоена 4 муниципалитетам: Инте, Сыктывкару, Вуктылу и Сосногорску. Инта уже в четвертый раз подряд подтверждает сильное управление финансами.
Надлежащая степень качества присвоена 10 муниципалитетам: Ухте, Печоре, Усинску, Удорскому, Койгородскому, Корткеросскому, Прилузскому, Усть-Куломскому, Усть-Вымскому и Троицко-Печорскому районам.