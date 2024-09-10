Один из городов Коми уже четвертый год подряд подтверждает высокое качество управления финансами

В рамках мониторинга оценивается соблюдение ключевых требований российского бюджетного законодательства, а также принципы достоверности, сбалансированности и прозрачности. Дополнительно учитываются отсутствие просроченной задолженности, оптимизация затрат на административный и вспомогательный персонал, соответствие целевым показателям средней зарплаты для определённых категорий работников, эффективное управление закупками и финансовые связи между районами и поселениями.

Результаты за 2023 год демонстрируют положительную динамику по сравнению с 2022 годом. Так, число муниципалитетов с ненадлежащим качеством уменьшилось с 9 до 6, а количество муниципалитетов, соблюдающих бюджетные ограничения по дефициту и муниципальному долгу, возросло с 12 до 16. Впервые с 2012 года отсутствуют превышения предельного объёма муниципальных займов. Кроме того, впервые с 2020 года большинство муниципалитетов выполнили свои обязательства по соглашениям с Минфином республики в полном объёме. К 1 января 2024 года большинство муниципалитетов полностью погасили просроченную задолженность. Показатели достоверности, сбалансированности и открытости местных бюджетов традиционно остаются на высоком уровне.