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Сыктывкарцу грозит штраф за потерю оружия во время рыбалки

Сыктывкарцу грозит штраф за потерю оружия во время рыбалкиФото Росгвардии Коми

За минувшую неделю сотрудники лицензионного отдела Росгвардии по Республике Коми выявили шесть нарушений в сфере обращения с оружием и изъяли пять охотничьих ружей.

Все нарушения связаны с несоблюдением сроков продления разрешительных документов гражданами.

Кроме того, по информации ведомства, выявлен случай потери охотничьего оружия жителем столицы региона. Мужчина отправился с друзьями на рыбалку на реку Вымь в Княжпогостском районе. В процессе спуска по воде резиновая лодка наткнулась на препятствие и получила серьезное повреждение и начала тонуть. Рыбаки смогли выплыть и спасти свои личные вещи, хранившиеся в гермосумках. Однако полуавтоматическое ружье марки Vero 12-го калибра, находившееся в лодке, спасению не подлежало из-за сильного течения реки. Попытки найти утонувшее оружие оказались безрезультатными.

По возвращении домой владелец пропавшего оружия обратился в лицензионное подразделение Росгвардии. В отношении 35-летнего гражданина был составлен административный протокол, предусматривающий наказание в виде штрафа до 10 тысяч рублей или лишение права на приобретение оружия сроком до трех лет.

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