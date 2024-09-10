Сыктывкарцу грозит штраф за потерю оружия во время рыбалки

За минувшую неделю сотрудники лицензионного отдела Росгвардии по Республике Коми выявили шесть нарушений в сфере обращения с оружием и изъяли пять охотничьих ружей.

Кроме того, по информации ведомства, выявлен случай потери охотничьего оружия жителем столицы региона. Мужчина отправился с друзьями на рыбалку на реку Вымь в Княжпогостском районе. В процессе спуска по воде резиновая лодка наткнулась на препятствие и получила серьезное повреждение и начала тонуть. Рыбаки смогли выплыть и спасти свои личные вещи, хранившиеся в гермосумках. Однако полуавтоматическое ружье марки Vero 12-го калибра, находившееся в лодке, спасению не подлежало из-за сильного течения реки. Попытки найти утонувшее оружие оказались безрезультатными.