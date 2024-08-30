Воркутинец "проинвестировал" в мошенников более шести миллионов рублей

Мошенники обманули 40-летнего жителя Заполярья, они украли у него более шести миллионов рублей. Жертва аферистов захотела преумножить свои сбережения с помощью "выгодных инвестиций". Подробнее об инциденте рассказали сотрудники пресс-службы МВД по Коми.

По данным пресс-релиза ведомства, мужчина наткнулся в интернете на рекламу с обещанием быстрого заработка. Он перешел на сайт предполагаемой инвестиционной компании, после чего с ним связался некий "специалист". Неизвестный убедил горожанина вложить свои средства в сомнительные "акции".