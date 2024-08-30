Воркутинец "проинвестировал" в мошенников более шести миллионов рублей
- 16:45 30 августа
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- Инесса Богатая
Мошенники обманули 40-летнего жителя Заполярья, они украли у него более шести миллионов рублей. Жертва аферистов захотела преумножить свои сбережения с помощью "выгодных инвестиций". Подробнее об инциденте рассказали сотрудники пресс-службы МВД по Коми.
По данным пресс-релиза ведомства, мужчина наткнулся в интернете на рекламу с обещанием быстрого заработка. Он перешел на сайт предполагаемой инвестиционной компании, после чего с ним связался некий "специалист". Неизвестный убедил горожанина вложить свои средства в сомнительные "акции".
Как сообщает МВД, воркутинец должен был только внести свои деньги и ждать прибыль, которые отобразиться в личном кабинете. Таким образом, мужчина переводил деньги на протяжении нескольких недель, но снять средства так и не смог. Всего горожанин потерял 6, 3 миллиона рублей, больше четырех миллионов из которых он взял в кредит.
Осознав, что его обманули, житель Заполярья обратился в полицию.