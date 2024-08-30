Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Республика Коми купила почти половину акций "Коми дорожной компании"

Республика Коми купила почти половину акций "Коми дорожной компании"Фото со страницы главы Коми

Республика Коми приобрела 45, 4% акций АО "Коми дорожная компания". Об этом проинформировал жителей Глава региона Владимир Уйба в своем телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что это позволит выделить компании 74, 4 млн рублей из бюджета на покупку техники для работы в Ухтинском и Сосногорском районах. Кроме того, деньги будут направлены на выкуп акций АО "Комидорресурс" у внешних акционеров, что даст возможность сосредоточить акции в руках региона, сократить управленческие расходы и оптимизировать деятельность дорожных предприятий.

Глава региона добавил, что участие республики в акционерном капитале АО "Коми дорожная компания" сделает выполнение задач по строительству и ремонту дорог, а также обновлению производственных мощностей компании, более эффективным. В компании трудятся свыше тысячи человек, она активно участвует в национальном проекте "Безопасные качественные дороги" и располагает парком из 300 единиц техники для обслуживания дорог на протяженности свыше 2500 км.

Также В. Уйба указал, что перед "Коми дорожной компанией" стоит цель дальнейшего повышения безопасности дорожного движения.

...

  • 0

Популярное

Последние новости