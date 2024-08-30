Республика Коми купила почти половину акций "Коми дорожной компании"

Фото со страницы главы Коми

Республика Коми приобрела 45, 4% акций АО "Коми дорожная компания". Об этом проинформировал жителей Глава региона Владимир Уйба в своем телеграм-канале. Губернатор сообщил, что это позволит выделить компании 74, 4 млн рублей из бюджета на покупку техники для работы в Ухтинском и Сосногорском районах. Кроме того, деньги будут направлены на выкуп акций АО "Комидорресурс" у внешних акционеров, что даст возможность сосредоточить акции в руках региона, сократить управленческие расходы и оптимизировать деятельность дорожных предприятий.

Глава региона добавил, что участие республики в акционерном капитале АО "Коми дорожная компания" сделает выполнение задач по строительству и ремонту дорог, а также обновлению производственных мощностей компании, более эффективным. В компании трудятся свыше тысячи человек, она активно участвует в национальном проекте "Безопасные качественные дороги" и располагает парком из 300 единиц техники для обслуживания дорог на протяженности свыше 2500 км.