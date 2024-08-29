«Не менее 100 тысяч рублей». Новое правило вводится для всех, у кого есть дача

Владельцам дачных участков в России рассказали о нововведениях, позволяющих получить субсидию от государства. Обеспечить поддержку граждан поручил глава страны Владимир Путин, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал юриста Ирины Сиваковой. Согласно новым правилам, озвученным 4 августа 2024 года, россияне могут получить субсидии для газификации дачи, а именно приобрести газовое оборудование и провести работы внутри границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах за счет государства.

Список льготников отличается в зависимости от регионов, но в основном это одинокие пенсионеры, многодетные семьи, семьи с ребенком-инвалидом, взрослые граждане с инвалидностью, инвалиды войны, ветераны боевых действий, малоимущие. Уточняется, что размер субсидии составляет не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение.