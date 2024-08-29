В учреждениях УФСИН в Ухте увеличат количество рабочих мест для осужденных

Фото УФСИН по Коми

В ухтинских учреждениях УФСИН России по Республике Коми увеличивается количество рабочих мест для осужденных. Эту информацию предоставили в пресс-службе ведомства. Следует отметить, что в исправительных колониях №24 и №8 на данный момент к оплачиваемому труду привлечено более 90% осужденных, которых требуется трудоустроить по закону. Осужденные выполняют работы в швейном цехе, работают в котельной и занимаются хозяйственными делами в учреждениях.

Также в этих колониях рассматриваются варианты трудоустройства для 12 осужденных, находящихся в строгих условиях содержания. Важно подчеркнуть, что осужденные этой категории находятся в отдельных камерах и к работе привлекаются также в изолированных помещениях.

Кроме того, с учетом требований режима и особенностей помещений для строгих условий содержания, в ИК-24 и ИК-8 планируется создание новых рабочих мест. Уже завершены работы по косметическому ремонту этих помещений.