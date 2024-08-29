Засыпаю в лейку горсть — и лью дождем на слизней: вредители отваливаются на глазах — заодно и растения подкормлены

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Слизни особенно досаждают огородникам в конце сезона. Максимально расплодившись, они уничтожают выращенный нелегким трудом урожай день за днем. Остановить нашествие поможет самодельный состав из 4 ингредиентов. Они работают в комплексе, дополняя и усиливая действие друг друга. При этом состав полезен для растений: он укрепляет их иммунитет и оздоравливает биоту почвы. Рецептом делится агроном Ксения Давыдова в беседе с «Хибинами».

Для приготовления раствора в 10-литровое ведро с водой высыпаем 50 г доломитовой муки, 3 грамма борной кислоты, добавляем 1 столовую ложку нашатырного спирта 10% и 15 капель йода.

Получившийся раствор заливают в лейку и тщательно поливают пораженные растения методом дождевания сверху, чтобы оросились все листья. Он губителен для слизней, улиток и гусениц и действует почти мгновенно. Раствор не подлежит хранению, его нужно использовать сразу после приготовления.

Важно! Чтобы не обжечь листья нашатырным спиртом в составе раствора, поливайте растения вечером, когда солнечные лучи уже неактивны.