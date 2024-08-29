По рюмке в горшок — и герани как с выставки: кустятся и цветут на полную катушку — даже тюльпановидная не отстает

Зачастую цветоводы сталкиваются с ситуацией, когда пеларгонии перестают цвести, у них бледнеют и опадают листья, а бутоны и не думают формироваться. Исправить ситуацию помогает простая подкормка, сообщает агроном и опытный цветовод Ксения Давыдова в беседе с «Хибинами».



Состав поможет укрепить корни, защитить их от гниения, оздоровит почву, благодаря чему герань преобразится на глазах, начнет куститься и цвести. Понадобится всего 3 компонента.



Перед подкормкой у герани обрезают нижние сухие листочки, разрыхляют грунт и поливают обычной водой. Подкормка вносится по влажному грунту для лучшего усвоения корневой системой.







Чтобы приготовить удобрение, в 1 литре воды нужно развести 20 капель перекиси водорода и 20 капель йода. Растолочь 1 таблетку аптечного глицина и добавить в состав. Перемешать до полного растворения частиц таблетки.



Под каждый куст герани вносится не более 50 мл состава. Не допускайте попадания раствора на листья. Частота подкормок — 1 раз в 2 недели. Когда состояние растения улучшится, подкормки можно сократить до 1 раза в месяц.



Как отмечает портал hibiny.ru, Глицин — простейшая природная аминокислота. Она повысит концентрацию хлорофилла в клетках, улучшит метаболизм, снимет стресс, поможет цветку быстрее восстановиться и лучше усвоить питательные вещества из почвы.