В Сыктывкаре при столкновении иномарок пострадали два человека
- 09:50 29 августа
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре произошло ДТП, в котором пострадали два пассажира. Подробности об инциденте сообщили в УГИБДД МВД по Республике Коми.
Авария случилась вчера, 28 августа, примерно в 14: 05. Водитель в 2003 года рождения управлял автомобилем Chevrolet Niva и двигался по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Орджоникидзе. Рядом с домом №99 по Октябрьскому проспекту он не учел безопасную дистанцию до автомобиля, движущегося впереди, и столкнулся с Datsun On-Do.
В результате удара пострадали пассажиры автомобиля Datsun. Девушка, 2007 года рождения получила травмы, но госпитализация не потребовалась. Молодой человек 2005 года рождения перенёс черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб головы. Однако от госпитализации он также отказался.
Водительский стаж водителя Chevrolet Niva с 2023 года, уточнили в ведомстве.