В Сыктывкаре при столкновении иномарок пострадали два человека

В Сыктывкаре произошло ДТП, в котором пострадали два пассажира. Подробности об инциденте сообщили в УГИБДД МВД по Республике Коми.

Авария случилась вчера, 28 августа, примерно в 14: 05. Водитель в 2003 года рождения управлял автомобилем Chevrolet Niva и двигался по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Орджоникидзе. Рядом с домом №99 по Октябрьскому проспекту он не учел безопасную дистанцию до автомобиля, движущегося впереди, и столкнулся с Datsun On-Do.