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Избивал по жизненно важным органам: в Ухте осудили мужчину за убийство знакомого

Избивал по жизненно важным органам: в Ухте осудили мужчину за убийство знакомогоФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Ухте обвиняется местный житель, что до смерти избил своего знакомого.

Как установлено следствием, в общежитии по улице Октябрьской мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт со своим приятелем. В ярости агрессор множество раз ударил жертву в жизненно важные органы. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.

После того, как о трагедии стало известно правоохранителям, ухтинца задержали. В отношении него завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжёлого вреда здоровью, приведшего к смерти потерпевшего). Обвиняемого заключили под стражу.

В рамках уголовного дела следователи осмотрели место происшествия, изъяли образцы для сравнительного анализа, назначили необходимые судебные экспертизы, а также провели допросы свидетелей.

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