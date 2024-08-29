Избивал по жизненно важным органам: в Ухте осудили мужчину за убийство знакомого

В Ухте обвиняется местный житель, что до смерти избил своего знакомого.

Как установлено следствием, в общежитии по улице Октябрьской мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт со своим приятелем. В ярости агрессор множество раз ударил жертву в жизненно важные органы. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.