В Коми во Всероссийской акции "Ночь кино" приняли участие более трех тысяч человек

В Коми на минувших выходных, 24 августа, прошла Всероссийская акция "Ночь кино". На 38 площадках республики были показаны три яркие новинки отечественного кино: "Сто лет тому вперед", "По щучьему велению" и "Воздух".

Показы фильмов и предсеансовые мероприятия прошли в столице региона, Печоре, Емве, Инте, а также в нескольких районах: Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Усть-Цилемский, Сосногорский, Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, Прилузский, Сысольский и Ижемский. Кинопоказы посетили более трех тысяч зрителей. Кроме фильмов участники акции могли посетить интерактивные зоны, развлекательные и обучающие лекции, семейные кино-викторины, экскурсии, мастер-классы, тематические выставки и другие мероприятия.