Пьяный сыктывкарец попросил купить алкоголь незнакомца и дал ему свою карту: возбуждено уголовное дело по факту кражи

В полицию Сыктывкара поступило заявление от мужчины 1988 года рождения, он заявил о краже денежных средств с его банковской карты. Потерпевший сообщил, что деньги исчезли, когда он ранним утром возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения.

Желая купить спиртное, мужчина не вошел в магазин из-за своего неопрятного вида. У входа он встретил незнакомца, попросил его сделать покупки и передал ему свою банковскую карту.