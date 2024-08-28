Пьяный сыктывкарец попросил купить алкоголь незнакомца и дал ему свою карту: возбуждено уголовное дело по факту кражи
- 22:45 28 августа
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- Инесса Богатая
В полицию Сыктывкара поступило заявление от мужчины 1988 года рождения, он заявил о краже денежных средств с его банковской карты. Потерпевший сообщил, что деньги исчезли, когда он ранним утром возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения.
Желая купить спиртное, мужчина не вошел в магазин из-за своего неопрятного вида. У входа он встретил незнакомца, попросил его сделать покупки и передал ему свою банковскую карту.
Проснувшись утром, он начал получать смс-уведомления о платежах, совершенных с его карты. Обнаружилось, что карта отсутствует. Общий ущерб составил примерно 8 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его, доставив в отделение. Подозреваемый, ранее неоднократно судимый житель города 1986 года рождения, объяснил, что воспользовался пьянством потерпевшего и не вернул карту.
Возбуждено уголовное дело. Суд назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.