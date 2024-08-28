Коми Республиканский экспертный совет обсуди плюсы и минусы отмены единого госэкзамена
- 21:45 28 августа
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- Инесса Богатая
В Национальной библиотеке Коми 27 августа прошло первое заседание республиканского экспертного совета, где обсуждались плюсы и минусы ЕГЭ в связи с законопроектом об его отмене. Исследования показали, что мнение россиян по этому вопросу разделилось: студенты поддерживают сохранение ЕГЭ (67%), а жители страны в целом против (61%).
Аргументы против ЕГЭ:
Психологическая нагрузка на родителей и детей: Подготовка и сдача ЕГЭ вызывают стресс.
Жесткие условия организации экзамена: хотя пункты сдачи оборудованы по порядку, условия вызывают напряженность.
Падение уровня образованности школьников: Фокус на профильные предметы сужает кругозор, как считает Анна Шундукова, и наблюдается нехватка студентов технических вузов.
Высокие расходы на репетиторов: Подготовка требует значительных временных и денежных затрат.
Аргумент за ЕГЭ:
ЕГЭ выступает как социальный лифт, позволяя школьникам из глубинки поступать в столичные вузы, как отметила школьница из Зеленца София Далингер. Однако, Виктория Сидорова заметила, что такие абитуриенты часто не возвращаются в республику, что приводит к утрате кадров.