Коми Республиканский экспертный совет обсуди плюсы и минусы отмены единого госэкзамена

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В Национальной библиотеке Коми 27 августа прошло первое заседание республиканского экспертного совета, где обсуждались плюсы и минусы ЕГЭ в связи с законопроектом об его отмене. Исследования показали, что мнение россиян по этому вопросу разделилось: студенты поддерживают сохранение ЕГЭ (67%), а жители страны в целом против (61%). Аргументы против ЕГЭ:

Психологическая нагрузка на родителей и детей: Подготовка и сдача ЕГЭ вызывают стресс.

Жесткие условия организации экзамена: хотя пункты сдачи оборудованы по порядку, условия вызывают напряженность.

Падение уровня образованности школьников: Фокус на профильные предметы сужает кругозор, как считает Анна Шундукова, и наблюдается нехватка студентов технических вузов.

Высокие расходы на репетиторов: Подготовка требует значительных временных и денежных затрат.

Аргумент за ЕГЭ: