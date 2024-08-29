Целебный лист герани в кармане: вот зачем он там нужен. Эффект изумляет

Запах герани Герань — одно из самых популярных комнатных растений, которое ассоциируется с уютом и домашним очагом. Мало кто знает, что пользу он приносит не только эстетическую.

Аромат герани как средство борьбы с вредителями Листья герани — настоящая находка для хозяек. Благодаря содержащимся в них эфирным маслам они имеют характерный запах, который ни с чем не спутать. Именно этот аромат можно использовать во благо дома.

Листья, даже оторванные от растения, выделяют в воздух аромат, помогающий бороться с плесенью, грибками и, плюс ко всему, действующий на человека успокаивающе. От запаха герани у многих поднимается настроение.

Автор канала «Честный Автор» поделилась хитростью, которая, по ее словам, досталась ей от бабушки. Опытные цветоводы регулярно обрезают герань — без этого формирование красивого кустика невозможно.

Не спешите выбрасывать веточки и листья — засушите их. У вас будет ценный материал для борьбы с платяной молью в шкафах. Дело в том, что этот страшный вредитель не переносит запаха герани и мгновенно покидает обжитое место.

Герань способна уничтожить даже личинок вредителя, пожирающих вещи из шерсти или меха. Сухие веточки и листья можно завернуть в ткань или сложить в мешочки, после чего разложить на полках и ящиках в шкафу, засунуть в карманы одежды.