Подмешала 2 ложки в воду, и герань — просто «живчик»: цветоносы выдает букетами — кустик наряднее с каждым днем

Пеларгония комнатная (в народе — просто герань) — красивое растение с пышными цветами и пахучими листьями. Каждая хозяйка желает увидеть на своем подоконнике пышущий здоровьем, яркий цветок.

Если ваша герань не радует вас обилием соцветий, ее можно подпитать натуральным удобрением, к которым она очень отзывчива. Далеко ходить не нужно: все необходимое есть на кухне.