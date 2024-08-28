Сыктывкарец вступил в террористическую организацию в Сирии: его арестовали заочно

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Сыктывкарский городской суд принял решение заочно арестовать гражданина РФ, которому вменяют в вину совершение ряда преступлений террористического характера. Как сообщила пресс-служба суда, следствие считает, что в 2014 году житель Сыктывкара отправился в Сирию, где вступил в ряды некого подразделения, которую в России признали террористической организацией, деятельность которой запрещена. Эта группа ведет боевые действия против регулярных войск официального правительственного режима Сирийской Арабской Республики (САР). С 2014 по 2018 годы обвиняемый принимал участие в незаконной вооруженной группе, выступая в роли штурмовика в боях против правительственных сил САР, а также патрулировал и охранял приграничную зону, как член специальных отрядов террористической организации.

Кроме того, добавим, что в 2014-2015 годах, находясь в САР в качестве участника структурного подразделения международной террористической организации, житель Сыктывкара прошел обучение минно-взрывному делу, стрельбе из различного оружия и тактике ведения боя, с целью использования этих навыков в вооруженных столкновениях с правительственными войсками САР.

Отметим, что постановлением суда обвиняемому определена мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.