Сыктывкарка захотела решить свои проблемы с помощью гадалки и отдала ей более 18 тысяч рублей
- 16:45 28 августа
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- Инесса Богатая
В полицию Сыктывкара обратилась 49-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Горожанка рассказала полиции, что тогда ее сильное желание наладить личную жизнь затмило здравый смысл, и она не сразу распознала обман, хотя и знала о подобных схемах. Подробнее об инциденте сообщили в пресс-службе МВД Коми.
По данным ведомства, в интернете потерпевшая нашла объявление об экстрасенсорных услугах. Связавшись с гадалкой, она поделилась своими проблемами и получила быстрый ответ, что причиной ее неудач является порча. Чтобы избавиться от неё, необходимо провести ритуал, но сначала нужно оплатить необходимые атрибуты.
Женщина перевела более 18 тысяч рублей на указанные "экстрасенсом" банковские счета и ждала дальнейших указаний. Однако спустя несколько часов мошенница перестала выходить на связь, а затем и вовсе заблокировала номер.
В настоящее время по данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".