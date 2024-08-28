Сыктывкарка захотела решить свои проблемы с помощью гадалки и отдала ей более 18 тысяч рублей

В полицию Сыктывкара обратилась 49-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Горожанка рассказала полиции, что тогда ее сильное желание наладить личную жизнь затмило здравый смысл, и она не сразу распознала обман, хотя и знала о подобных схемах. Подробнее об инциденте сообщили в пресс-службе МВД Коми.

По данным ведомства, в интернете потерпевшая нашла объявление об экстрасенсорных услугах. Связавшись с гадалкой, она поделилась своими проблемами и получила быстрый ответ, что причиной ее неудач является порча. Чтобы избавиться от неё, необходимо провести ритуал, но сначала нужно оплатить необходимые атрибуты.