В Коми работу не могут найти врачи, IТ-специалисты и юристы
- 16:00 28 августа
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- Инесса Богатая
Согласно свежему опросу, проведенному среди соискателей в Северо-Западном федеральном округе, Республика Коми возглавляет список регионов по числу людей, остро нуждающихся в работе. Исследование выявило, что 74% респондентов из Коми считают, что найти работу в ближайшее время критически важно для них и их семей.
Эти результаты демонстрируют степень проблемы трудоустройства в регионе, особенно на фоне текущей экономической нестабильности. В Вологодской области ситуация менее тревожна: здесь только 56% опрошенных называют поиск работы приоритетом, тогда как 37% считают, что могут подождать с трудоустройством.
Особенно сложная ситуация наблюдается в некоторых профессиональных сферах. Представители искусства и культуры, маркетологи и топ-менеджеры ощущают сильное давление: 74% опрошенных в этих сферах заявляют о срочной необходимости найти работу. Среди врачей и младшего медперсонала 72% сталкиваются с аналогичными проблемами. В сфере ритейла 70% соискателей также нуждаются в работе в короткие сроки.
Опрошенные отмечают, что работники искусства и культуры сталкиваются с наибольшими трудностями при трудоустройстве: 83% считают, что в этой сфере найти работу сложнее, чем в других. Далее идут топ-менеджеры (78%), специалисты в области добычи сырья (77%), IТ-специалисты (78%), маркетологи (74%), юристы (75%), эйчары (72%), консультанты по стратегии (78%) и соискатели в сельском хозяйстве (72%).
Эти данные подчеркивают необходимость принятия дополнительных мер для улучшения ситуации на рынке труда, особенно в регионах с высоким уровнем безработицы и острой нуждой в трудоустройстве.