В Коми работу не могут найти врачи, IТ-специалисты и юристы

Согласно свежему опросу, проведенному среди соискателей в Северо-Западном федеральном округе, Республика Коми возглавляет список регионов по числу людей, остро нуждающихся в работе. Исследование выявило, что 74% респондентов из Коми считают, что найти работу в ближайшее время критически важно для них и их семей.

Эти результаты демонстрируют степень проблемы трудоустройства в регионе, особенно на фоне текущей экономической нестабильности. В Вологодской области ситуация менее тревожна: здесь только 56% опрошенных называют поиск работы приоритетом, тогда как 37% считают, что могут подождать с трудоустройством.