Обрезаю крыжовник осенью так, и он получается в форме чаши, благодаря чему ягоды становятся крупными и сладкими

Признаюсь, что крыжовник не любил выращивать до последнего времени. Что за смысл – кусты в колючках, пока к ягодам дотянешься, весь изранишься.

Но вот когда понял главный принцип его выращивания, то изменил отношение к этому полезному растению. Главное понять, что кpыжовник требует ежегодной обрезки, начиная от третьего года своей жизни.